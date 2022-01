Tutta Italia in rosso scuro (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’Italia diventa Tutta rossa scuro, il colore del massimo rischio epidemiologico per il Covid-19: è l’indicazione della mappa aggiornata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). Anche la Sardegna, ancora solo in rosso la scorsa settimana, si colora di rosso scuro. Per l’agenzia Ue è in rosso scuro Tutta l’Europa Occidentale e Meridionale, con Scandinavia, Stati Baltici e gran parte dell’Europa Centro-Orientale. In rosso solo la Romania, parte dell’Ungheria e vasta parte della Polonia. Non c’è nessun Paese indicato con un rischio minore (giallo o verde). Updated ? maps are online!These maps aim to support the @EUCouncil recommendation on travel measures in the EU during #COVID19 ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’diventarossa, il colore del massimo rischio epidemiologico per il Covid-19: è l’indicazione della mappa aggiornata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). Anche la Sardegna, ancora solo inla scorsa settimana, si colora di. Per l’agenzia Ue è inl’Europa Occidentale e Meridionale, con Scandinavia, Stati Baltici e gran parte dell’Europa Centro-Orientale. Insolo la Romania, parte dell’Ungheria e vasta parte della Polonia. Non c’è nessun Paese indicato con un rischio minore (giallo o verde). Updated ? maps are online!These maps aim to support the @EUCouncil recommendation on travel measures in the EU during #COVID19 ...

