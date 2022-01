Turismo: Meloni, 'su concessioni balneari ho scritto a Draghi, nessuna risposta' (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - ''Sul tema delle concessioni balneari ho scritto una lettera al presidente del Consiglio Mario Draghi, dando anche delle indicazioni su come si potrebbe risolvere la questione, ma alla lettera nessuno ha mai risposto...''. Lo ha detto Giorgia Meloni in una conferenza stampa in via della Scrofa su tema delle concessione balneari. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - ''Sul tema dellehouna lettera al presidente del Consiglio Mario, dando anche delle indicazioni su come si potrebbe risolvere la questione, ma alla lettera nessuno ha mai risposto...''. Lo ha detto Giorgiain una conferenza stampa in via della Scrofa su tema delle concessione

Advertising

TV7Benevento : Turismo: Meloni, 'su concessioni balneari ho scritto a Draghi, nessuna risposta'... - rotre54 : È in corso una GUERRA TRA EVASORI FISCALI i #Novax semplici da una parte e gli 'imprenditori' del turismo e d… - Ezio021950 : RT @RRobitt2011: @AxiaFel Dall’Europa non puoi aspettarti nulla ed è pessima come già era e coerentemente dobbiamo “ringraziare” anche Geor… - emiliobolles : RT @RRobitt2011: @AxiaFel Dall’Europa non puoi aspettarti nulla ed è pessima come già era e coerentemente dobbiamo “ringraziare” anche Geor… - RRobitt2011 : @AxiaFel Dall’Europa non puoi aspettarti nulla ed è pessima come già era e coerentemente dobbiamo “ringraziare” anc… -