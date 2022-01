Turismo: la bellezza tranquilla delle Marche attira l'Europa nella terra di Raffaello e dello spirito (Di giovedì 13 gennaio 2022) Un'abbazia, Fonte Avellana, nella valle che stregò Dante. Un torrione - a Cagli - studiato da un architetto guerriero per deviare le palle di cannone. Un maniero, la Rocca di Frontone, da cui i Duchi ... Leggi su leggo (Di giovedì 13 gennaio 2022) Un'abbazia, Fonte Avellana,valle che stregò Dante. Un torrione - a Cagli - studiato da un architetto guerriero per deviare le palle di cannone. Un maniero, la Rocca di Frontone, da cui i Duchi ...

Advertising

iostoconGiorgia : RT @FratellidItalia: Sovrana Bellezza focus – La crisi del turismo, le proposte di Federalberghi, come ci risolleveremo - seaborn3 : RT @FratellidItalia: Sovrana Bellezza focus – La crisi del turismo, le proposte di Federalberghi, come ci risolleveremo - aldocardoni : Sovrana Bellezza focus – La crisi del turismo, le proposte di Federalberghi, come ci risolleveremo - FratellidItalia : Sovrana Bellezza focus – La crisi del turismo, le proposte di Federalberghi, come ci risolleveremo -