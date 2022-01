Tremendo lutto per la Regina Elisabetta | era la persona a lei più cara

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Un dolore infinito per la. A distanza di pochi giorni da altri due lutti, laperde un’altraa lei molto. Con i suoi novantacinque anni, laè alla soglia dei 70 anni di monarchia. È il 1952, infatti, quando re Giorgio VI, padre di, muore in maniera L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

infoitcultura : Tiziano Ferro si accascia per il dolore, è morto il 'ragazzo dai tre cuori': il lutto tremendo -

Ultime Notizie dalla rete : Tremendo lutto

INRAN

... con preghiera, vicinanza e affetto, alche ha colpito la famiglia, la Comunità e la Caritas ... la accolga, oggi stesso, in Paradiso." Erich Fromm diceva: "Morire è, ma l'idea di morire ...Ildella famiglia Lorusso colpisce profondamente le comunità di Romentino e Galliate, dove la coppia risiedeva fino a poco tempo fa. "Si erano trasferiti qui da sei mesi", racconta Davide con ...MATELICA Un altro tremendo lutto torna a sconvolgere la comunità matelicese. Nella serata di ieri si è infatti spenta, forse a causa di un aneurisma cerebrale, la 46enne Marinella Merli, persona molto ...Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di uno dei suoi protagonisti; se ne è andato il giovane difensore.