Trasporti pubblici, obbligo Super Green Pass: cosa cambia e come funziona, tutte le regole (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nuova stretta del Governo per contenere la variante Omicron in Italia. Scatta dal 10 gennaio l’obbligo di Super Green Pass per tutti i tipi di Trasporti pubblici, dunque anche per quelli locali. Per salire su un mezzo, dunque, sarà obbligatorio avere il vaccino in corso di validità o essere guarito dal Covid, non sarà più possibile salire con il tampone. “Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività: alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere; centri congressi; servizi di ristorazione all’aperto; impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; piscine, centri ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nuova stretta del Governo per contenere la variante Omicron in Italia. Scatta dal 10 gennaio l’diper tutti i tipi di, dunque anche per quelli locali. Per salire su un mezzo, dunque, sarà obbligatorio avere il vaccino in corso di validità o essere guarito dal Covid, non sarà più possibile salire con il tampone. “Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso delrafforzato alle seguenti attività: alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere; centri congressi; servizi di ristorazione all’aperto; impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; piscine, centri ...

Advertising

laura12ottobre : @wbfe idem per i trasporti pubblici, adesso che ci penso - PerugiaToday : Sciopero del trasporto pubblico, si ferma anche il Minimetrò di Perugia: la fascia oraria garantita - nihil84x : RT @merlo_grazie: @MilaSpicola @FloridiaBarbara e costa, compresi trasporti pubblici urbani, circa: - Carla12450515 : RT @lucabattanta: @GuidoDeMartini - pau8 : @GiovaQuez quindi non si è fatto na tega per i trasporti pubblici, SSN, mascherine non ci sono, test in italia ve l… -

Ultime Notizie dalla rete : Trasporti pubblici Coronavirus, ancora controlli a Genova, multate 17 persone Controlli che interessano le linee degli autobus, dei treni e dei trasporti pubblici e privati dove è obbligatorio l'uso delle mascherine Ffp2 e il super green pass che non viene rilasciato a No Vax ...

Coronavirus in Abruzzo, i dati del 13 gennaio: +3.610 nuovi positivi ...anche l'obbligo di super Green pass (la cui durata é stata ridotta da 9 a 6 mesi) per i trasporti ... Dal 1° febbraio la stessa norma varrà anche per entrare nei pubblici uffici, negli uffici postali, ...

La storia dei trasporti pubblici di Milano Mobilita Sciopero di 4 ore del trasporto pubblico, ecco gli orari per provincia GENOVA - Avrà luogo domani venerdì 14 gennaio lo sciopero di 4 ore del trasporto pubblico locale in Liguria. Già la settimana scorsa le segreterie nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa ...

I Navigator in Calabria chiedono alla Regione di “correggere le storture” Una delegazione calabrese è stata ricevuta dalla Vice Presidente Giusy Princi esponendo le proprie richieste per un ruolo ancora non ben dedinito ...

Controlli che interessano le linee degli autobus, dei treni e deie privati dove è obbligatorio l'uso delle mascherine Ffp2 e il super green pass che non viene rilasciato a No Vax ......anche l'obbligo di super Green pass (la cui durata é stata ridotta da 9 a 6 mesi) per i... Dal 1° febbraio la stessa norma varrà anche per entrare neiuffici, negli uffici postali, ...GENOVA - Avrà luogo domani venerdì 14 gennaio lo sciopero di 4 ore del trasporto pubblico locale in Liguria. Già la settimana scorsa le segreterie nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa ...Una delegazione calabrese è stata ricevuta dalla Vice Presidente Giusy Princi esponendo le proprie richieste per un ruolo ancora non ben dedinito ...