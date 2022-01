Tragedia sfiorata in campo: Coulibaly colpito da infarto, decisivo l’intervento di James Rodriguez [VIDEO] (Di giovedì 13 gennaio 2022) Grande paura in campo durante la partita tra Al-Rayyan e Al-Wakrah, il difensore Ousmane Coulibaly è stato colpito da infarto. E’ un calciatore dell’Al-Wakrah, classe 1989. E’ un difensore centrale in grado di disimpegnarsi bene sia a destra che a sinistra. Può essere impiegato anche in zona di terzino destro. Nel corso della sua carriera ha indossato le maglie di Stade, Guingamp B, Platanias, Panathinaikos. Il difensore della squadra ospite Ousmane Coulibaly è crollato in campo nei minuti finali del primo tempo e sul risultato di 1-0. Il calciatore è stato rianimato dal personale medico ed è stato trasportato in ospedale, fortunatamente è stato dichiarato fuori pericolo. E’ stato decisivo l’intervento di James ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 13 gennaio 2022) Grande paura indurante la partita tra Al-Rayyan e Al-Wakrah, il difensore Ousmaneè statoda. E’ un calciatore dell’Al-Wakrah, classe 1989. E’ un difensore centrale in grado di disimpegnarsi bene sia a destra che a sinistra. Può essere impiegato anche in zona di terzino destro. Nel corso della sua carriera ha indossato le maglie di Stade, Guingamp B, Platanias, Panathinaikos. Il difensore della squadra ospite Ousmaneè crollato innei minuti finali del primo tempo e sul risultato di 1-0. Il calciatore è stato rianimato dal personale medico ed è stato trasportato in ospedale, fortunatamente è stato dichiarato fuori pericolo. E’ statodi...

Advertising

Sport_Fair : Tragedia sfiorata in campo: #Coulibaly colpito da infarto, decisivo l'intervento di #JamesRodriguez [VIDEO] - italia24com1 : Sfiorata tragedia in #moto: la dashcam riprende tutto e scoppia il diverbio con l'automobilista #Milan - sportli26181512 : James Rodriguez, eroe come Kjaer: intervento tempestivo per salvare la vita a Coulibaly: Un'altra tragedia per fort… - PugliaReporter : Bisceglie: crolla marciapiedi, collaboratrice scolastica finita all'interno. 'E se ci fosse stato un bambino? Trage… - CorriereRomagna : Prende a forbiciate il collega. Tragedia sfiorata a Faenza - -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia sfiorata James Rodriguez salva la vita a Coulibaly: tragedia sfiorata in Qatar! - Ultime news calcio . Tragedia sfiorata in Qatar : l'ex giocatore del Real Madrid James Rodriguez salva la vita ad Ousmane Coulibaly nella partita di Qatar Stars League tra Al Rayyan e All Wakrah. Il difensore si è ...

Torre Canne, camion si ribalta sulla rotatoria all'ingresso della frazione accaduto stamattina con il mezzo che ha perso l'intero carico TORRE CANNE - Tragedia sfiorata quest'oggi a Torre Canne. In tarda mattinata un camion di proprietà di una ditta di Conversano che trasportava sul cassone una pala meccanica, mentre percorreva la rotatoria all'...

Tragedia sfiorata a Roccaforte del Greco. Furgone fuori strada in una curva FOTO Gazzetta del Sud - Edizione Reggio Calabria CRONACA – Incendia l’abitazione e apre due bombole di gas, tragedia sfiorata CAMPOLIETO - Momenti di paura in mattinata a Campolieto dove un uomo, di 67anni, ha appiccato un incendio nella sua abitazione al centro del ...

Paura in campo, Coulibaly colpito da infarto: James Rodriguez gli salva la vita [VIDEO] Momenti di grande paura durante la partita tra Al-Rayyan e Al-Wakrah, tragedia sfiorata a Doha. Il difensore della squadra ospite Ousmane Coulibaly è crollato in campo nei minuti finali del primo temp ...

Ultime news calcio .in Qatar : l'ex giocatore del Real Madrid James Rodriguez salva la vita ad Ousmane Coulibaly nella partita di Qatar Stars League tra Al Rayyan e All Wakrah. Il difensore si è ...accaduto stamattina con il mezzo che ha perso l'intero carico TORRE CANNE -quest'oggi a Torre Canne. In tarda mattinata un camion di proprietà di una ditta di Conversano che trasportava sul cassone una pala meccanica, mentre percorreva la rotatoria all'...CAMPOLIETO - Momenti di paura in mattinata a Campolieto dove un uomo, di 67anni, ha appiccato un incendio nella sua abitazione al centro del ...Momenti di grande paura durante la partita tra Al-Rayyan e Al-Wakrah, tragedia sfiorata a Doha. Il difensore della squadra ospite Ousmane Coulibaly è crollato in campo nei minuti finali del primo temp ...