Tragedia in Campania, donna cade nel caminetto e muore ustionata (Di giovedì 13 gennaio 2022) cade nel caminetto e muore ustionata nella sua abitazione. E’ successo a Sassano, piccolo comune in provincia di Salerno. Vittima dell’incidente domestico una donna anziana del posto, di 85 anni. A fare la macabra scoperta è stato un familiare della signora che, una volta entrato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 13 gennaio 2022)nelnella sua abitazione. E’ successo a Sassano, piccolo comune in provincia di Salerno. Vittima dell’incidente domestico unaanziana del posto, di 85 anni. A fare la macabra scoperta è stato un familiare della signora che, una volta entrato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

CORONAVIRUS ITALIA, BOLLETTINO SALUTE 13 GENNAIO/ 316 morti, - 1 t.i., 184.615 casi ... Campania +24mila, Emilia Romagna +20mila, Veneto +17mila, Piemonte +14mila. Proprio la Regione ... 'Solo ieri abbiamo avuto quasi 300 morti, tutti giustamente ricordiamo come una grande tragedia il ...

Anziana cade nel caminetto e muore, tragedia nel Salernitano Anziana ultra ottantenne cade nel caminetto, forse per un malore, e muore a causa delle ustioni riportate. La tragedia è avvenuta a Sassano, nel Salernitano. Il corpo senza vita della donna, che viveva da sola, è stato trovato da un familiare che ha fatto scattare l'allarme. La salma dell'anziana si trova ora ...

Tragedia in Campania: Antonello trovato morto in casa, aveva 57 anni Il Meridiano News Tragedia in Campania: Antonello trovato morto in casa, aveva 57 anni PIETRAMELARA (CE) – Tragedia nella serata di ieri a Pietramelara, in provincia di Caserta. Un uomo di 57 anni, Antonello De Ninno, è stato trovato privo di vita all’interno della sua abitazione di via ...

Tragedia nel Salernitano, una 80enne cade nel caminetto e muore Una donna anziana Sassano, di oltre 80 anni, è morta ustionata in seguito alla caduta di un caminetto. È successo nel centro storico del paese. La donna, vedova, viveva da sola, quando forse a causa d ...

