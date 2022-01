Torna la danza al Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Per info e iscrizioni (max 12 partecipanti) scrivere a info@sostapalmizi.it > Parallelamente agli spettacoli, presso il Liceo Coreutico Piero della Francesca di Arezzo si svolgerà un ...

...ad abitare quello spazio di cui il mondo dello spettacolo dal vivo troppo a lungo è stato ...il sodalizio con l'associazione Sosta Palmizi esprimo grande soddisfazione per la rassegna di...... a vivere le emozioni del sipario chealzarsi e degli spettacoli dal vivo. La ripartenza ... Attraverso elementi provenienti dalle arti della, della pantomima francese e del Tango argentino, ...Da gennaio a maggio con un appuntamento al mese al Teatro Comunale Mario Spina il pubblico potrà immergersi in una danza che sa entrare in contatto e creare un dialogo con letteratura e poesia, scienz ...Al Teatro Politeama di Catanzaro ritorna l’appuntamento con la grande danza. Sabato 15 gennaio, alle ore 21, sarà di scena il Balletto di Milano ...