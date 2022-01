(Di giovedì 13 gennaio 2022) Ilriabbraccia Vanja. Il portiere, assente contro la Fiorentina perché positivo al, sui social ha pubblicato l’emoji di un pugno e un breve video nel quale spiega di esserea disposizione. La conferma corre dunque su Instagram. L’estremo difensore si è finalmente negativizzato e aspetta di poter ricevere il via libera per aggregarsi al gruppo granata agli ordini di Juric. SportFace.

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo VanjaSavic, portiere del, torna negativo dopo l'ultimo tampone. Il suo annuncio social è tutto da ridere Buone notizie in casa. Il club granata, infatti, ritrova finalmente Vanja ...Proseguiamo con Bremer, eccezionale nella sfida delcontro la Fiorentina e vero e proprio ... Al suo fianco mettiamo- Savic: ha un contratto con la Lazio fino al 2024 ma le sue ...Torino, Milinkovic-Savic negativo al Covid-19: "Sono tornato". Il portiere era uno dei positivi e ora è guarito ...Buone notizie per il Torino: Vanja Milinkovic-Savic è guarito dal Covid, sarà a disposizione per la partita contro la Sampdoria ...