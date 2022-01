Torino, marocchino tenta di baciare una bimba di 4 anni con la forza: arrestato (Di giovedì 13 gennaio 2022) Cerca di baciare sulla bocca una bambina di 4 anni in piazza Castello a Torino. Nuovo arresto per un 25enne marocchino che lo scorso 26 dicembre nudo e armato di un grosso coltello da cucina preso in ... Leggi su leggo (Di giovedì 13 gennaio 2022) Cerca disulla bocca una bambina di 4in piazza Castello a. Nuovo arresto per un 25enneche lo scorso 26 dicembre nudo e armato di un grosso coltello da cucina preso in ...

