Titanic | il bambino della terza classe svela quanto guadagna tutt’oggi grazie al film

Leggi su biccy

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Nel 1912 si imbarcarono sul709 persone die quando James Cameron realizzò il celebreche tutti conosciamo mise fra loro una tenera famigliola irlandese composta da mamma e due bambini. Come sappiamo, purtroppo per loro, nonostante le direttive per le scialuppe fossero “prima donne e bambini”, i tre non riuscirono a salirci. Quando la mamma capì quale sarebbe stata la loro inevitabile fine decise di mettere a letto i figli raccontandogli una favola. Bene, quel(che ora è un uomo) si chiama Reece Thompson e non fa più l’attore, ma è il direttore marketing del Brian Head Resort in Utah. Intervistato da Business Insider (e ripreso dal portale noideglianni8090), Thompson ha confessato chea quell’esperienza come attore continua a ...