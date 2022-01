"Ti tiro uno schiaffo", Katia Ricciarelli fuori controllo al GfVip (Di giovedì 13 gennaio 2022) Kati Ricciarelli ancora una volta protagonista di uno scontro. E al Gf vip, dopo le raccomandazioni del conduttore, non s'arrestano le polemiche. Stavolta la soprano prende di mira Davide Silvestri. E volano parole grosse. “Ti tiro uno schiaffo”, dice la Ricciarelli che perde le staffe. La tranquillità, ormai, sembra non esserci più. L'urgano Katia Ricciarelli torna ad abbattersi nella casa. Stavolta, però, non ce l'ha con Lulù Selassiè, Nathaly Caldonazzo o Miriana Trevisan, ma con Davide Silvestri. Secondo il portale Biccy.it, scherzando con Barù, l'avrebbe chiamata ‘vecchietta'. “La prossima volta che me lo dici ti giuro che ti tiro uno schiaffo…”, ha detto Katia rivolgendosi - visibilmente arrabbiata - a Davide. E poi: ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Katiancora una volta protagonista di uno scontro. E al Gf vip, dopo le raccomandazioni del conduttore, non s'arrestano le polemiche. Stavolta la soprano prende di mira Davide Silvestri. E volano parole grosse. “Tiuno”, dice lache perde le staffe. La tranquillità, ormai, sembra non esserci più. L'urganotorna ad abbattersi nella casa. Stavolta, però, non ce l'ha con Lulù Selassiè, Nathaly Caldonazzo o Miriana Trevisan, ma con Davide Silvestri. Secondo il portale Biccy.it, scherzando con Barù, l'avrebbe chiamata ‘vecchietta'. “La prossima volta che me lo dici ti giuro che tiuno…”, ha dettorivolgendosi - visibilmente arrabbiata - a Davide. E poi: ...

