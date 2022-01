"Ti ammazzo. Tu non...". Orrore-Bonucci, non solo gli schiaffi: minacce al dirigente dell'Inter, le parole esatte (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ancora una volta, Leonardo Bonucci ha perso la tesa. Il tutto durante le battute finali della Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus, vinta in rimonta dai nerazzurri. Il difensore bianconero non riusciva a rientrare in campo poiché il pallone non usciva dal terreno di gioco e, proprio nell'ultima azione, la squadra di Simone Inzaghi ha segnato beffando la Vecchia Signora. E così, mentre i giocatori festeggiavano, a bordo campo si scatenava il caos: Bonucci ha infatti messo le mani addosso a Cristiano Mozzillo, segretario dell'Inter. Il tutto perché gli avrebbe esultato in faccia. Eloquente, e da censura, il labiale di Bonucci, riportato da Il Tempo: "Non mi esulti in faccia... che ca*** fai? Ti ammazzo". Poi le spinte, lo schiaffo e c'è anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ancora una volta, Leonardoha perso la tesa. Il tutto durante le battute finalia Supercoppa Italiana trae Juventus, vinta in rimonta dai nerazzurri. Il difensore bianconero non riusciva a rientrare in campo poiché il pallone non usciva dal terreno di gioco e, proprio nell'ultima azione, la squadra di Simone Inzaghi ha segnato beffando la Vecchia Signora. E così, mentre i giocatori festeggiavano, a bordo campo si scatenava il caos:ha infatti messo le mani addosso a Cristiano Mozzillo, segretario. Il tutto perché gli avrebbe esultato in faccia. Eloquente, e da censura, il labiale di, riportato da Il Tempo: "Non mi esulti in faccia... che ca*** fai? Ti". Poi le spinte, lo schiaffo e c'è anche ...

Advertising

morfurio : RT @stevevicrn: “non mi esulti in faccia! che cazzo fai? ti ammazzo” (e giù due botte) queste le parole del capitano della Nazionale. scusa… - WQND3RLVST : RT @itssmarikaa: Mattia un cuore di panna che sta male perché Dario gli dice: 'tu non mi vuoi bene' e Carola che lo consola. MARIA, IO PER… - whysoseveruss : RT @itssmarikaa: Mattia un cuore di panna che sta male perché Dario gli dice: 'tu non mi vuoi bene' e Carola che lo consola. MARIA, IO PER… - lino_68 : RT @stevevicrn: “non mi esulti in faccia! che cazzo fai? ti ammazzo” (e giù due botte) queste le parole del capitano della Nazionale. scusa… - ryansastra3 : RT @stevevicrn: “non mi esulti in faccia! che cazzo fai? ti ammazzo” (e giù due botte) queste le parole del capitano della Nazionale. scusa… -