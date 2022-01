"The tender bar", che delusione il nuovo film di George Clooney regista (Di giovedì 13 gennaio 2022) A memoria di cinema, non c’è un solo biopic sull’educazione sentimentale di un grande scrittore che meriti di essere ricordato. Trasposti sullo schermo, i romanzi autobiografici dei giornalisti di successo, anche quando sono stati bestseller da classifica, sono se possibile materia ancora più scivolosa. Perfino Marco Bellocchio ha perso colpi filmando il memoir da classifiche di Massimo Gramellini, “Fai bei sogni”. E se “Io & Marley” ha avuto tanto successo da meritare addirittura un prequel è stato più grazie alla fotogenia del labrador che alla penna autobiografica del giornalista John Grogan. Per inesplicabili ragioni, George Clooney ha scelto per la sua ottava regia il bestseller autobiografico del giornalista J.R. Moehringer, “The tender Bar”( titolo italiano “Il bar delle grandi speranze”). Da qualche giorno ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 13 gennaio 2022) A memoria di cinema, non c’è un solo biopic sull’educazione sentimentale di un grande scrittore che meriti di essere ricordato. Trasposti sullo schermo, i romanzi autobiografici dei giornalisti di successo, anche quando sono stati bestseller da classifica, sono se possibile materia ancora più scivolosa. Perfino Marco Bellocchio ha perso colpiando il memoir da classifiche di Massimo Gramellini, “Fai bei sogni”. E se “Io & Marley” ha avuto tanto successo da meritare addirittura un prequel è stato più grazie alla fotogenia del labrador che alla penna autobiografica del giornalista John Grogan. Per inesplicabili ragioni,ha scelto per la sua ottava regia il bestseller autobiografico del giornalista J.R. Moehringer, “TheBar”( titolo italiano “Il bar delle grandi speranze”). Da qualche giorno ...

Advertising

HuffPostItalia : 'The tender bar', che delusione il nuovo film di George Clooney regista - Yeiikaa : The Tender Bar, que bella peliii ???? - ciuffilet : @bertagiu Quello di Genovese? Si forse era carino. ..io ho visto The tender bar su Prime, bel film regia di Clooney - dreamlender : avevo grandi aspettative riguardo il film the tender bar, invece mi ha annoiata a morte???? - lantsovatreides : the tender bar nuovo comfort movie -