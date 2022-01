The Northman: il trailer italiano del film di Robert Eggers (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il film The Northman arriverà il 28 aprile nelle sale cinematografiche, ecco il trailer italiano ufficiale del progetto diretto da Robert Eggers. The Northman, il nuovo film diretto da Robert Eggers, arriverà il 28 aprile nelle sale italiane grazie a Universal e il trailer ufficiale regala qualche sequenza in anteprima del progetto che può contare su un cast davvero stellare. Nel video si assiste al ritorno del re nel proprio regno e al drammatico attacco che porta alla sua morte. Ad assistere all'omicidio è il giovane figlio che riesce a fuggire e promette di vendicarsi di quanto accaduto, situazione che lo porta a vivere delle avventure per la sopravvivenza e per ottenere ciò che desidera. The ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 13 gennaio 2022) IlThearriverà il 28 aprile nelle sale cinematografiche, ecco ilufficiale del progetto diretto da. The, il nuovodiretto da, arriverà il 28 aprile nelle sale italiane grazie a Universal e ilufficiale regala qualche sequenza in anteprima del progetto che può contare su un cast davvero stellare. Nel video si assiste al ritorno del re nel proprio regno e al drammatico attacco che porta alla sua morte. Ad assistere all'omicidio è il giovane figlio che riesce a fuggire e promette di vendicarsi di quanto accaduto, situazione che lo porta a vivere delle avventure per la sopravvivenza e per ottenere ciò che desidera. The ...

