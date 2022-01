Test Covid nelle parafarmacie: M5s ripresenta emendamento al dl Milleproroghe (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il M5s ripresenterà in Commissione Affari Sociali alla Camera un emendamento al decreto Milleproroghe che chiede di consentire alle parafarmacie di poter effettuare i Test antigienici rapidi, al fine ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il M5s ripresenterà in Commissione Affari Sociali alla Camera unal decretoche chiede di consentire alledi poter effettuare iantigienici rapidi, al fine ...

Covid, Gabon: Aubameyang e Lemina si sono 'negativizzati' E' risultato positivo a un test, invece, il ct della squadra Patrice Neveu, sempre secondo quanto rivela la Federazione. Il Gabon ha vinto la partita d'esordio lunedì per 1 - 0 contro le Comore, i ...

Test Covid -19 in farmacia, ecco le strutture convenzionate in Provincia LA NAZIONE Covid: oltre 20mila persone in quarantena in Alto Adige BOLZANO. Un decesso e 2.654 nuovi positivi: questi i due principali dati del bollettino Covid di oggi, 13 gennaio, in Alto Adige. Calano i ricoveri in ospedale ma crescono sensibilmente le persone in ...

Coronavirus, 13.151 nuovi casi, età media 38 anni. I decessi sono 20 In Toscana sono 13.151 i nuovi casi di positività al Coronavirus. I ricoverati sono 1.296 (20 in più rispetto a ieri), di cui 123 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 20 nuovi decessi: 1 ...

