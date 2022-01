Tennis | Pennetta | ' se giocherà Djokovic sarà agguerrito più che mai in cerca di riscatto'

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Della vicendasi sta parlando veramente tanto, non sta a me giudicare, spetterà alla giustizia australiana fare le sue valutazioni, personalmente conosco Nole e spero che possa giocare gli Australian Open". Flavia, vincitrice degli Us Open 2015, parla così all'Adnkronos del 'caso' che vede protagonista il n.1 del mondo la cui partecipazione alla prima prova stagionale dello Slam al via il 17 gennaio è ancora in dubbio in attesa della decisione del ministro dell'Immigrazione, Alex Hawke. "Se riuscirà a giocaresicuramente arrabbiato, ha patito tanto per essere lì e avrà una gran voglia dipiù che mai", conclude

