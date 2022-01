Tare pensa all’addio alla Lazio, Lotito media tra il ds e Sarri e tratta in prima persona sul mercato (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tra Sarri e Tare non corrono buoni rapporti e allora tra i due si inserisce Lotito. Lo scrive il Messaggero, che già da giorni parla delle tensioni tra il tecnico della Lazio e il direttore sportivo del club. “Siamo già a un bivio? Forse a giugno, non è questo il momento delle scelte né di separazioni alla Lazio. Ecco perché il patron ha parlato con Sarri e martedì sera ha cenato con Tare per far rientrare subito lo scontro, emerso domenica sera in pubblico, ma già da qualche giorno esploso a Formello”. Non solo, per accelerare le pratiche di mercato, il presidente biancoceleste si è dato alle trattative in prima persona. “Dopo essersi dedicato alla Salernitana e al ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tranon corrono buoni rapporti e allora tra i due si inserisce. Lo scrive il Messaggero, che già da giorni parla delle tensioni tra il tecnico dellae il direttore sportivo del club. “Siamo già a un bivio? Forse a giugno, non è questo il momento delle scelte né di separazioni. Ecco perché il patron ha parlato cone martedì sera ha cenato conper far rientrare subito lo scontro, emerso domenica sera in pubblico, ma già da qualche giorno esploso a Formello”. Non solo, per accelerare le pratiche di, il presidente biancoceleste si è dato alletive in. “Dopo essersi dedicatoSalernitana e al ...

