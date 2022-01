Taranto | Marcello Vernola nominato nuovo direttore della provincia Avvocato e docente | è sotto indagine per frode

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 gennaio 2022), ex presidentedi Bari ed ex eurodeputato è ilgeneralediuniversitario eamministrativista,è statoqualche ora fa. La nomina è stata firmata dal presidente dell’ente locale ionico, Giovanni Gugliotti. Nel curriculum dell’ex politico, però, c’è anche il coinvolgimento in un’inchiesta per una maxida 15 milioni. L’condotta dai finanzieri di Bari, nell’estate 2020 portò al sequestro di beni mobili e immobili nei confronti di quattro persone coinvolte nell’inchiesta insieme a: secondo ...