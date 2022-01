Tamponi rapidi corona virus: accordo Regione Puglia-farmacie Comunicazione (Di giovedì 13 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: “Il Dipartimento Promozione della Salute regionale ha appena siglato un accordo con Federfarma Puglia e Assofarm per l’esecuzione dei test rapidi antigenici, con oneri a carico della Regione per la rilevazione di antigene Sars-Cov-2 tramite farmacie convenzionate pubbliche e private, ai fini dell’accertamento della guarigione da Covid-19 con riammissione in comunità per gli assistiti residenti”. Lo comunica il direttore Vito Montanaro. “L’accordo riconferma il ruolo fondamentale che le farmacie di comunità esercitano nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale mediante attività di screening e monitoraggio dello stato di salute della popolazione. La partecipazione delle ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 13 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla: “Il Dipartimento Promozione della Salute regionale ha appena siglato uncon Federfarmae Assofarm per l’esecuzione dei testantigenici, con oneri a carico dellaper la rilevazione di antigene Sars-Cov-2 tramiteconvenzionate pubbliche e private, ai fini dell’accertamento della guarigione da Covid-19 con riammissione in comunità per gli assistiti residenti”. Lo comunica il direttore Vito Montanaro. “L’riconferma il ruolo fondamentale che ledi comunità esercitano nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale mediante attività di screening e monitoraggio dello stato di salute della popolazione. La partecipazione delle ...

