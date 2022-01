Tamponi nelle parafarmacie, il M5s non si arrende: presentato un nuovo emendamento dopo lo stop di ieri (Di giovedì 13 gennaio 2022) «Per il Movimento non finisce qui», aveva promesso ieri Giuseppe Conte dopo la bocciatura della proposta in commissione Affari costituzionali al Senato. E così è stato. All’indomani dello scontro con il centrodestra e con Italia Viva, il M5s passa dalle parole ai fatti: chiederà di consentire alle parafarmacie di poter effettuare i test antigienici rapidi così da poter potenziare l’operazione di tracciamento dei contagi Covid. La proposta, ha fatto sapere la deputata Stefania Mammì, questa volta sarà presentata alla commissione Affari sociali alla Camera sotto forma di un emendamento al decreto Milleproroghe. «Quando la politica abbandona il buon senso e agisce per finalità diverse dal bene comune a pagare il conto più salato sono sempre i cittadini», dice Mammì citando il leader del Movimento Conte. «Questa soluzione ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 gennaio 2022) «Per il Movimento non finisce qui», aveva promessoGiuseppe Contela bocciatura della proposta in commissione Affari costituzionali al Senato. E così è stato. All’indomani dello scontro con il centrodestra e con Italia Viva, il M5s passa dalle parole ai fatti: chiederà di consentire alledi poter effettuare i test antigienici rapidi così da poter potenziare l’operazione di tracciamento dei contagi Covid. La proposta, ha fatto sapere la deputata Stefania Mammì, questa volta sarà presentata alla commissione Affari sociali alla Camera sotto forma di unal decreto Milleproroghe. «Quando la politica abbandona il buon senso e agisce per finalità diverse dal bene comune a pagare il conto più salato sono sempre i cittadini», dice Mammì citando il leader del Movimento Conte. «Questa soluzione ...

