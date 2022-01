Tamponi a tutti, capienza, raggi Uv: come si voterà per il Colle (Di giovedì 13 gennaio 2022) Limite massimo di 200 persone in Aula, raggi Uv nei catafalchi e tribune aperte ad altri 106 elettori: spuntano le prime regole per eleggere il presidente della Repubblica in pandemia Leggi su ilgiornale (Di giovedì 13 gennaio 2022) Limite massimo di 200 persone in Aula,Uv nei catafalchi e tribune aperte ad altri 106 elettori: spuntano le prime regole per eleggere il presidente della Repubblica in pandemia

Advertising

GuidoDeMartini : ???? SUDAFRICA: Stop alle restrizioni, LIBERI TUTTI ???? Nel Paese della variante Omicron e che ha solo il 27% della po… - GuidoDeMartini : #DraghiVattene in tendenza come un’onda di piena ?? con oltre 36.000 tweet. E se non tutti gli Italiani fossero entu… - myrtamerlino : Tutti vogliono le #scuole, giustamente, aperte. Ma perché non siamo stati in grado di metterle in sicurezza?Sistemi… - DesteDanilo : RT @RossanaD70: Oggi in farmacia ai tamponi almeno 7 positivi e tutti che uscivano felici gridando ‘Evvai, ho il Greenpass ‘. Lo Stato dovr… - huchukato : Mi stanno abboffando di circolari “Sollecito inserimento tamponi su E Covid Sinfonia”. Stanno tutti caricati llà, c… -