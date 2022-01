Tabellone Coppa Italia | gli ottavi di finale | il Milan a fatica | ok Atalanta e Fiorentina

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Si torna subito in campo per la, la competizione entra sempre più nel vivo con glidi. Nella prima sfida successo dell’contro il Venezia, la squadra di Gasperini ha vinto con il risultato di 2-0 grazie ai gol messi a segno da Muriel e Maehle. Grandissima prestazione dellasul campo del Napoli, la squadra dino ha vinto con il risultato di 2-5 dopo i tempi supplementari. I gol degli ospiti sono stati realizzati da Vlahovic, Biraghi, Venuti, Piatek e Maleh, per il Napoli inutili le marcature di Mertens e Petagna. Piùdel previsto per il, successo dopo i tempi supplementari contro il Genoa, i gol per i rossoneri sono stati realizzati da Giroud, Leao e Saelemaekers. Dopo la ...