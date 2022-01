Svolta. Dopo la Lombardia anche il Piemonte conteggerà separatamente chi ha sintomi respiratori e chi è in reparto per altre patologie (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il fronte dei governatori del centrodestra spinge verso il fine pandemia. L’Italia rischia di rimanere ostaggio della “pandemia burocratica” denuncia Giovanni Toti, governatore ligure. Così prima la Lombardia e ora anche il Piemonte cambiano il conteggio dei malati Covid negli ospedali. Chi ha sintomi respiratori ed è positivo sarà distinto da chi è entrato in reparto per altre patologie come interventi ortopedici o altri tipi di malattie ed è risultato positivo ad un tampone molecolare o antigenico. Se il ministero della Salute prendesse atto della novità scenderebbero i tassi di occupazione degli ospedali e sarebbero più difficili i cambi di colore. La pandemia “andrebbe a sgonfiarsi” e sarebbero più difficili i cambi di colore. L’Unità di Crisi ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il fronte dei governatori del centrodestra spinge verso il fine pandemia. L’Italia rischia di rimanere ostaggio della “pandemia burocratica” denuncia Giovanni Toti, governatore ligure. Così prima lae orailcambiano il conteggio dei malati Covid negli ospedali. Chi haed è positivo sarà distinto da chi è entrato inpercome interventi ortopedici o altri tipi di malattie ed è risultato positivo ad un tampone molecolare o antigenico. Se il ministero della Salute prendesse atto della novità scenderebbero i tassi di occupazione degli ospedali e sarebbero più difficili i cambi di colore. La pandemia “andrebbe a sgonfiarsi” e sarebbero più difficili i cambi di colore. L’Unità di Crisi ...

