Supercoppa italiana | trionfo Inter | le parole dei protagonisti

(Di giovedì 13 gennaio 2022) La rete di Alexis Sanchez, siglata nel finale dei supplementari, ha condotto l’alla conquista della 34esima edizione della, imponendosi per 2-1 sulla Juventus. Unche porta anche la firma di Simone Inzaghi che, con la vittoria di questa sera, sigla il terzo successo nelle finali della competizione contro i bianconeri. Un risultato che lascia, invece, l’amaro in bocca alla formazione di Massimiliano Allegri che, al termine della premiazione, ha rilasciato un’vista ai microfoni di Mediaset: SULLA PARTITA – “È stata una partita vera. Un test per noi. I ragazzi hanno fatto una buona partita. Sembra che il calcio l’abbia inventato il diavolo. Abbiamo comunque giocato contro la squadra più forte del campionato. La sconfitta brucia, fa male, ma ci deve dare ...

Advertising

Inter : La Supercoppa Italiana 21/22 è nostra. #IMWinner #SupercoppaFrecciarossa - Inter : ??? | MATCH REPORT ???? #IMWinner: Una grandissima Inter conquista la #SupercoppaFrecciarossa ?? - juventusfc : L'esordio da sogno di @MarioMandzukic9 e @PauDybala_JR ?? La settima Supercoppa Italiana ????… - sixincheels_ : RT @Inter: La Supercoppa Italiana 21/22 è nostra. #IMWinner #SupercoppaFrecciarossa - moco100001 : RT @Inter: La Supercoppa Italiana 21/22 è nostra. #IMWinner #SupercoppaFrecciarossa -

Ultime Notizie dalla rete : Supercoppa italiana

Dopo 120' di battaglia l'Inter supera la Juve per 2 - 1 e conquista la. In vantaggio i bianconeri con McKennie, poi il pari su rigore di Lautaro. All'ultimo minuto dei supplementari, Sanchez regala il trofeo ai nerazzurri dopo un errore di Alex Sandro.L'albo d'oro della1988: Milan 1989: Inter 1990: Napoli 1991: Sampdoria 1992: Milan 1993: Milan 1994: Milan 1995: Juventus (la finale si giocò a gennaio 1996) 1996: Fiorentina ...Stefan De Vrij, difensore dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport riguardo la vittoria della Supercoppa italiana contro la Juventus: "C'è grande felicità per la vittoria e per la pr ...Albo d'oro Supercoppa Italiana. La classifica: sesto trionfo per l'Inter, la Juventus manca l'approdo in doppia cifra.