Supercoppa Italiana | la decisione del Giudice Sportivo su Bonucci | il comunicato

Inter : La Supercoppa Italiana 21/22 è nostra. #IMWinner #SupercoppaFrecciarossa - goal : Supercoppa Italiana hero Alexis Sanchez ?? - Inter : ??? | MATCH REPORT ???? #IMWinner: Una grandissima Inter conquista la #SupercoppaFrecciarossa ?? - infoitsport : Calcio, l'Inter vince la Supercoppa italiana all'ultimo respiro. Primo trofeo per il cordignanese Alex Cordaz - miani_massimo : Inter Juventus 2-1 Supercoppa Italiana telecronaca Filippo Tramontana E ... -

Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci al centro della bufera dopo la partita ditra Inter e Juventus. Al triplice fischio che ha sancito la vittoria in extremis dei nerazzurri, il difensore bianconero si è scontrato con un dirigente avversario, rischiando la ...Multa di 10 mila euro per il difensore della Juventus MILANO - Se la cava con una multa Leonardo Bonucci, protagonista ieri sera, nel finale della, di una lite col segretario dell'Inter a bordocampo. Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha sanzionato il difensore della Juve con un'ammenda di 10 mila euro "per essersi, al ...Il Giudice Sportivo si è espresso riguardo l'episodio accaduto durante l'ultimo minuti della Supercoppa italiana in cui, dopo il gol-vittoria dell'Inter, Leonardo Bonucci ha tirato uno schiaffo a Cris ...Sport - I precedenti sorridono ai rossoneri, che però nelle ultime uscite della competizione hanno faticato. Gli ospiti punteranno .... Juventus , match vinto dai nerazzurri al 121 che si sono ...