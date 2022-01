Supercoppa Italiana | Inter-Juventus 2-1 | il film della partita | VIDEO

Advertising

Inter : La Supercoppa Italiana 21/22 è nostra. #IMWinner #SupercoppaFrecciarossa - Inter : ??? | MATCH REPORT ???? #IMWinner: Una grandissima Inter conquista la #SupercoppaFrecciarossa ?? - juventusfc : L'esordio da sogno di @MarioMandzukic9 e @PauDybala_JR ?? La settima Supercoppa Italiana ????… - assilemamore : RT @martaxing: -fuori dalla lotta scudetto ad ottobre ? -supercoppa italiana persa ? - MJhuicy : RT @goal: Supercoppa Italiana hero Alexis Sanchez ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Supercoppa Italiana

All'ultimo respiro fa festa l' Inter . Il gol di Sanchez al 121' regala laai nerazzurri al termine di una partita tiratissima, serrata, proprio come ogni finale che si rispetti, a maggior ragione se si tratta di un Derby d'Italia. La Juventus esce a ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo LaInter Juve ha incoronato i nerazzurri al termine di una sfida thrilling, decisa all'ultimo secondo da Sanchez Cosa ci può essere di più entusiasmante che vincere un Inter Juve all'...Il Milan ospita il Genoa per gli ottavi della Coppa Italia. La partita è in programma oggi al San Siro, calcio d’inizio alle 21:00 ...Juventus in diretta tv e streaming , ecco un focus su questo match. A 'San Siro' si sfideranno la vincente dello scudetto, l' Inter , e la vincente della scorsa edizione della Coppa Italia, la Juventu ...