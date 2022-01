Supercoppa Italiana Frecciarossa sui binari dell’Inter! La Juventus deraglia al 120° minuto | Lautaro e Sanchez firmano il 2-1

Advertising

Inter : La Supercoppa Italiana 21/22 è nostra. #IMWinner #SupercoppaFrecciarossa - Inter : ??? | MATCH REPORT ???? #IMWinner: Una grandissima Inter conquista la #SupercoppaFrecciarossa ?? - juventusfc : L'esordio da sogno di @MarioMandzukic9 e @PauDybala_JR ?? La settima Supercoppa Italiana ????… - samuelfontes_ : RT @Inter: La Supercoppa Italiana 21/22 è nostra. #IMWinner #SupercoppaFrecciarossa - WawaSneijder : RT @Inter: La Supercoppa Italiana 21/22 è nostra. #IMWinner #SupercoppaFrecciarossa -

Ultime Notizie dalla rete : Supercoppa Italiana

Momenti di tensione durante il finale dellatra nter e Juve, vinta dai nerazzurri per 2 - 1 con i gol di McKennie, Lautaro Martinez e Sanchez (ai supplementari). Leonardo Bonucci era pronto per entrare a battere uno dei ......30 Hamburg Towers - Ankara 94 - 74 20:00 Andorra - lsk Wrocaw 20:00 Cedevita Olimpija - Promitheas Visualizza Eurocup CALCIO -21:00 Inter - Juventus 2 - 1 CALCIO - COPPA ITALIA ...Il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, ha commentato così a partita, decisa dal gol di Sanchez al 120'. Non ci ha creato molte difficoltà, ho letto i numeri e penso che la vittoria sia meritata però a ...Che la Supercoppa Italiana sia un trofeo chegradisca particolarmente, lo si era già intuito nella sua esperienza da allenatore della Lazio quando, sempre contro la Juventus, riuscì a vincerne due. Abb ...