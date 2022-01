Suicidio Teodosio Losito, l’avvocato di Alberto Tarallo: “Il testamento è autentico, lo dimostreremo”. Vanno avanti le perizie. Il notaio è deceduto lo scorso anno (Di giovedì 13 gennaio 2022) C’è già chi l’ha ribattezzata “la guerra del testamento“. Con un clamoroso colpo di scena, l’11 gennaio scorso la Guardia di Finanza ha sequestrato beni per poco meno di 5 milioni di euro tra case, auto e terreni ad Alberto Tarallo, per vent’anni compagno di vita e di lavoro di Teodosio Losito, con cui hanno prodotto serie di successo come Il bello delle donne e L’onore e il rispetto. Una decisione che nasce dopo una nuova indagine a carico del produttore della Ares Film, su cui la Procura di Roma indaga “per falsità in testamento olografo e falsità in scrittura privata”. Tradotto in altre parole: il testamento di Losito sarebbe un falso, così come false sarebbero le tre lettere scritte dallo sceneggiatore poco prima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) C’è già chi l’ha ribattezzata “la guerra del“. Con un clamoroso colpo di scena, l’11 gennaiola Guardia di Finanza ha sequestrato beni per poco meno di 5 milioni di euro tra case, auto e terreni ad, per vent’anni compagno di vita e di lavoro di, con cui hprodotto serie di successo come Il bello delle donne e L’onore e il rispetto. Una decisione che nasce dopo una nuova indagine a carico del produttore della Ares Film, su cui la Procura di Roma indaga “per falsità inolografo e falsità in scrittura privata”. Tradotto in altre parole: ildisarebbe un falso, così come false sarebbero le tre lettere scritte dallo sceneggiatore poco prima ...

