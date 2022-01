Striscione pesantissimo contro Agnelli in Inter-Juve | la solidarietà della Lega Serie A FOTO

(Di giovedì 13 gennaio 2022) “Muori” e “Ultras liberi”, sono due striscioni esposti sugli spalti di San Siro in occasionefinale di Supercoppantus. E’ andata in scena l’AssembleaA per affrontare importanti argomenti. Il Presidente Paolo Dal Pino ha stigmatizzato il comportamento di alcuni tifosi per gli striscioni offensivi esposti ieri allo stadio, esprimendo al Presidententus la massimae trovando in questa posizione la piena condivisione di tutte le associate. La riunione è proseguita poi affrontando i due punti all’ordine del giorno, l’analisi dell’impatto del covid-19 sul campionato e la situazione dei diritti audiovisivi ...

Inter Juventus Supercoppa - Passata l'adrenalina per la vittoria dell'Inter all'ultimo tuffo, lette tutte le analisi della partita più o meno condivisibili, cosa resta ...In Serie A la Juventus è quinta e ha perso il primo trofeo della stagione, la Supercoppa appunto Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, non ha assistito allo stadio alla finale di Supercoppa it ...