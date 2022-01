Strage di Bologna, nel processo ai mandanti la Corte chiama dieci nuovi testimoni. Anche Vinciguerra e Picciafuoco, già sentiti (Di giovedì 13 gennaio 2022) È giunta inattesa, quasi un piccolo colpo di scena, la decisione della Corte d’assise di Bologna che sta celebrando il processo ai mandanti della Strage del 2 agosto di ascoltare nuovi testimoni tra cui due testi già sentiti, Vincenzo Vinciguerra, ex membro di Ordine Nuovo passato poi a Avanguardia Nazionale, e Sergio Picciafuoco, neofascista che sarà Anche sottoposto ad un confronto in aula con Bellini. Gli altri testimoni convocati sono Paolo Bolognesi, presidente dell’associazione dei familiari delle vittime della Strage, quattro giornalisti esperti del caso, ovvero Roberto Scardova, Antonella Beccari, Giorgio Gazzotti e Gigi Marcucci ed infine gli ex magistrati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) È giunta inattesa, quasi un piccolo colpo di scena, la decisione dellad’assise diche sta celebrando ilaidelladel 2 agosto di ascoltaretra cui due testi già, Vincenzo, ex membro di Ordine Nuovo passato poi a Avanguardia Nazionale, e Sergio, neofascista che saràsottoposto ad un confronto in aula con Bellini. Gli altriconvocati sono Paolo Bolognesi, presidente dell’associazione dei familiari delle vittime della, quattro giornalisti esperti del caso, ovvero Roberto Scardova, Antonella Beccari, Giorgio Gazzotti e Gigi Marcucci ed infine gli ex magistrati ...

Advertising

Yogaolic : RT @fattoquotidiano: Strage di Bologna, nel processo ai mandanti la Corte chiama dieci nuovi testimoni. Anche Vinciguerra e Picciafuoco, gi… - fattoquotidiano : Strage di Bologna, nel processo ai mandanti la Corte chiama dieci nuovi testimoni. Anche Vinciguerra e Picciafuoco,… - leonard92571642 : RT @ivocamic: #STRAGEdiBOLOGNA La Corte d’Assise di Bologna che sta processando Paolo Bellini per la strage alla stazione del 1980 convoca… - ROMINA70672119 : RT @ivocamic: #STRAGEdiBOLOGNA La Corte d’Assise di Bologna che sta processando Paolo Bellini per la strage alla stazione del 1980 convoca… - 2014Monaco : RT @ivocamic: #STRAGEdiBOLOGNA La Corte d’Assise di Bologna che sta processando Paolo Bellini per la strage alla stazione del 1980 convoca… -