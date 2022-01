Stati Uniti | la Corte suprema boccia l’obbligo di vaccino o test settimanali per i dipendenti delle grandi aziende voluto da Biden

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Lastatunitense ha bloccato l’applicazione del provvedimentodall’amministrazioneche prevede per ivaccinale contro il Covid-19 o l’effettuazione di(qualcosa di simile al green pass italiano) e l’uso di una mascherina sul posto di lavoro. Via libera invece allo stesso obbligo per istrutture sanitarie che ricevono contributi federali. La decisione, che avrebbe riguardato 84 milioni di lavoratori, è statata dallaa maggioranza conservatrice per 6 a 3.vaccinale per chi lavora in un’azienda con ...

Con una votazione contrastata, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha bloccato uno dei pilastri della politica del presidente Joe Biden nella lotta alla pandemia, che prevedeva l'obbligo di vaccino o test periodici per più di ottanta milioni di lavoratori ...