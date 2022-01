"Stamattina ho ricevuto la visita della Finanza". Giletti convocato in Procura: bomba Mps (Di giovedì 13 gennaio 2022) Dovrà andare in Procura, Massimo Giletti, a riferire quello che sa sul caso di David Rossi, il responsabile dell'area comunicazione di Mps trovato morto in strada a Siena, sotto il suo ufficio, il 6 marzo 2013. Suicidio, recita la versione ufficiale della Procura senese, ma molto non torna in un giallo che mescola Finanza "sporca", politica, poteri occulti e, forse, vizi inconfessabili dei potenti di Siena e non solo. "Questa mattina ho ricevuto la cortese visita della Guardia di Finanza", annuncia il giornalista a Non è l'arena, durante l'intervista a Carolina Orlandi, figlia di Rossi presente in studio. "Mi hanno notificato la richiesta da parte della Procura di Genova per presentarmi e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Dovrà andare in, Massimo, a riferire quello che sa sul caso di David Rossi, il responsabile dell'area comunicazione di Mps trovato morto in strada a Siena, sotto il suo ufficio, il 6 marzo 2013. Suicidio, recita la versione ufficialesenese, ma molto non torna in un giallo che mescola"sporca", politica, poteri occulti e, forse, vizi inconfessabili dei potenti di Siena e non solo. "Questa mattina hola corteseGuardia di", annuncia il giornalista a Non è l'arena, durante l'intervista a Carolina Orlandi, figlia di Rossi presente in studio. "Mi hanno notificato la richiesta da partedi Genova per presentarmi e ...

Ultime Notizie dalla rete : Stamattina ricevuto TAMPONI IN PIATTAFORMA REGIONALE, INCONTRO BARDI - FIMMG Si è tenuto stamattina un incontro in Regione con il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e il Dr. ... Per quanto riguarda l'autosorveglianza, i vaccinati che hanno già ricevuto la terza dose ...

Sponsor su Ponte Vecchio illuminato, è polemica. Nardella: "Vieterò tutto questo" E' stato invece detto che l'intero programma di F - light ha ricevuto il nulla osta preventivo da ...dei nostri monumenti proprio come abbiamo fatto con Flight" Denunce in arrivo? "Solo stamattina ho ...

ANSA-IL-PUNTO/COVID Campania,27mila nuovi casi e 20 vittime codacons.it Covid, bimbi in fila per il vaccino: a Napoli una scuola diventa hub Ad accogliere i bambini c'è il personale della ASL Napoli 1 che terminata la vaccinazione 'distrae' i piccoli vaccinati con giochi. Ai bimbi dopo il vaccino viene consegnata una medaglia ...

Vaccini ai bambini: la scuola Piscicelli di Napoli diventa hub. Filippone: «Segnale fortemente educativo» «Sono felice di essermi vaccinato, ora posso lottare meglio contro il Covid. Quasi quasi vorrei fare anche il booster». Sono le parole di Paolo, uno dei primi bambini che ha ricevuto ...

