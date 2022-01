Spondilite anchilosante, in 40mila con colonna a ‘canna di bambù’ (Di giovedì 13 gennaio 2022) Oltre 40.000 persone, secondo l’Associazione nazionale malati reumatici, in Italia fanno i conti con la Spondilite anchilosante, malattia infiammatoria cronica che, se non trattata adeguatamente, potrebbe portare a una progressiva riduzione della capacità di movimento della colonna vertebrale, fino ad arrivare alla conformazione della cosiddetta “canna di bambù”. Fa la sua comparsa con un dolore che si concentra nella zona lombare, fino a irradiare bacino e glutei, persistente per almeno tre mesi. Un dolore non acuto che insorge e peggiora stando a riposo, anche di notte, mentre migliora con il movimento e l’esercizio fisico. Dunque, non il classico mal di schiena meccanico, con il quale ha poco in comune. È quanto riporta un articolo pubblicato da Alleati per la Salute (www.alleatiperlasalute.it ), il portale dedicato ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 13 gennaio 2022) Oltre 40.000 persone, secondo l’Associazione nazionale malati reumatici, in Italia fanno i conti con la, malattia infiammatoria cronica che, se non trattata adeguatamente, potrebbe portare a una progressiva riduzione della capacità di movimento dellavertebrale, fino ad arrivare alla conformazione della cosiddetta “canna di bambù”. Fa la sua comparsa con un dolore che si concentra nella zona lombare, fino a irradiare bacino e glutei, persistente per almeno tre mesi. Un dolore non acuto che insorge e peggiora stando a riposo, anche di notte, mentre migliora con il movimento e l’esercizio fisico. Dunque, non il classico mal di schiena meccanico, con il quale ha poco in comune. È quanto riporta un articolo pubblicato da Alleati per la Salute (www.alleatiperlasalute.it ), il portale dedicato ...

