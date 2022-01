Spettacolo Fiorentina | colpo sul campo del Napoli e quarti di Coppa Italia | Spalletti è già eliminato

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Supernella partita degli ottavi di finale dicontro il, grandissima prestazione della squadra di Vincenzono che ha avuto la meglio della compagine di Luciano, eliminazione pesante per gli azzurri. La partita si è decisa ai tempi supplementari e ha regalato continui colpi di scena. La gara si sblocca al 41? con una grandissima giocata di Vlahovic, il serbo è sicuramente l’attaccante più in forma delle squadrene. La reazione delè immediata e arriva subito il pareggio con un tiro delicato di Mertens, su errore di Dragowski in disimpegno. Il portiere viene poi anche espulso. La partita è in salita per lache, però, riesce a trovare la forza per passare in ...