Spada Assolombarda | “Imprese stozzate da prezzi energia | agire subito”

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Per limitare gli effetti sulledell’impennata deidell’” serve una strategia di politica industriale. Abbiamo la necessità che i nostri giacimenti di gas siano maggiormente valorizzati, per bilanciare i, e che ci siano agevolazioni fiscali”. E’ l’appello lanciato dal presidente di, Alessandro, nel suo intervento alla conferenza dell’Osservatorio Geoeconomia promosso da Ispi e Intesa Sanpaolo, in collaborazione cone Sace. “Francia e Germania stanno affrontando la questione con una strategia di politica industriale mirata, mentre il governo italiano ha stanziato finora circa 8 miliardi di euro rivolgendosi principalmente alle famiglie e alle piccole aziende in difficoltà”, ha spiegato. “La vera emergenza” ...

E' l'appello lanciato dal presidente di, Alessandro, nel suo intervento alla conferenza dell'Osservatorio Geoeconomia promosso da Ispi e Intesa Sanpaolo, in collaborazione con ...Sul caro - energia occorre intervenire urgentemente per scongiurare il rischio di un arresto delle attività produttive: è questo l'appello di Alessandro, Presidente di. Intervenuto alla conferenza 'Il mondo nel 2022: ritorno al futuro? Opportunità e rischi per le imprese', promossa da ISPI,e SACE,ha ribadito la ...Per limitare gli effetti sulle imprese dell’impennata dei prezzi dell’energia ” serve una strategia di politica industriale. Abbiamo la necessità che i nostri giacimenti di gas siano maggiormente valo ..."In questa fase storica sono molte le domande e sui cui l'attenzione è massima. Una delle sfide più importanti è quella del Pnrr e momenti di politica interna con l'elezione del Presidente della Repub ...