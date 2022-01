Spada Assolombarda | “Energia vera emergenza che mina ripresa | servono misure urgenti”

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Il presidente ha parlato alla conferenza “Il mondo nel 2022: ritorno al futuro? Opportunità e rischi per le imprese” “Oggi lachelaeconomica italiana riguarda l’– ha dichiarato Alessandro, presidente di, nel corso della conferenza ‘Il mondo nel 2022: ritorno al futuro? Opportunità e rischi per le imprese’ promossa da Ispi,e Sace. “Il prezzo dell’è in crescita rispetto al pre-Covid, con il gas naturale che registra il rincaro più impressionante: l’indice globale del gas naturale registra un aumento del +383% e, ancora più nel dettaglio, il prezzo del gas naturale europeo del +947%. L’Italia è uno tra i paesi dell’area euro che più rischia di essere ...

E' l'appello lanciato dal presidente di, Alessandro, nel suo intervento alla conferenza dell'Osservatorio Geoeconomia promosso da Ispi e Intesa Sanpaolo, in collaborazione con ...Sul caro - energia occorre intervenire urgentemente per scongiurare il rischio di un arresto delle attività produttive: è questo l'appello di Alessandro, Presidente di. Intervenuto alla conferenza 'Il mondo nel 2022: ritorno al futuro? Opportunità e rischi per le imprese', promossa da ISPI,e SACE,ha ribadito la ...Le previsioni sul 2022 nel convegno organizzato da Assolombarda, Ispi, Sace. Positive secondo Intesa Sanpaolo le prospettive di crescita del Pil che quest’anno dovrebbe salire del 4,3%. I rischi del c ...Per limitare gli effetti sulle imprese dell’impennata dei prezzi dell’energia ” serve una strategia di politica industriale. Abbiamo la necessità che i nostri giacimenti di gas siano maggiormente valo ...