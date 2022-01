“Sono una bacha poch, mi hanno cresciuta da maschio e vi racconto le donne invisibili dell’Afghanistan”. Il bestseller di Ukmina Manoori arriva in Italia (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Le bambine non esistono” è il racconto-verità che narra la vicenda della sua autrice, Ukmina Manooori. Edito da Libreria Pienogiorno, è in tutte le librerie Italiane dal 13 gennaio. Nata al confine con il Pakistan, Ukmina Manoori è stata cresciuta come bacha poch, ovvero come un bambino per scongiurare la vergogna di non avere figli maschi. È così che Manooori acquista il diritto di avere una voce: ha scelto di usarla per raccontare la prigionia della condizione femminile nel suo Paese. Il libro, già bestseller internazionale, è molto più di una storia personale. È il ritratto delle condizioni cui Sono soggette milioni di donne invisibili nell’Afghanistan dei talebani. Qui di seguito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Le bambine non esistono” è il-verità che narra la vicenda della sua autrice,Manooori. Edito da Libreria Pienogiorno, è in tutte le libreriene dal 13 gennaio. Nata al confine con il Pakistan,è statacome, ovvero come un bambino per scongiurare la vergogna di non avere figli maschi. È così che Manooori acquista il diritto di avere una voce: ha scelto di usarla per raccontare la prigionia della condizione femminile nel suo Paese. Il libro, giàinternazionale, è molto più di una storia personale. È il ritratto delle condizioni cuisoggette milioni dinell’Afghanistan dei talebani. Qui di seguito ...

OptaPaolo : 3 - Simone #Inzaghi è diventato l'allenatore che ha battuto in più occasioni la Juventus in una Finale dal 1929/30:… - FBiasin : Le decine di commenti deliranti alla morte di #Sassoli sono la riprova che a un sacco di gente serve una cosa persi… - VioBebe : Sono solo una semplice tifosa della Roma che non si è ancora ripresa....?? #RomaJuve - JkUnzip : @RealGossipland io sono uno psicologo scolastico attualmente e sono laureato col massimo (ma senza lode, forse sarà… - 026f6562bd0a48a : @barbarab1974 Forza ?? dottoressa non la conoscevo prima di tutto questo, ma sapere che ci sono ancora medici onesti… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono una Revocati gli assessori, Musumeci azzera la giunta e sfida i franchi tiratori Che una persona seria come il governatore non può evidentemente tollerare, in una terra che troppo spesso ha sopportato una politica che si ricatta. 'Sono deputati che mi hanno fatto richieste ...

"Basta con questi vaccini", Crisanti contro le iniezioni ogni 4 mesi È la strada giusta? 'È una scorciatoia di breve termine. Ne sono convinto'. Quando sarà disponibile converrà farlo? 'Che convenga farlo è fuori di dubbio. A breve termine è ciò che abbiamo. E quindi ...

Le specie invasive portate dalle navi sono una grossa minaccia per la biodiversità dell'Antartide Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile Paura per due sacerdoti intossicati dal mossido mentre erano in vacanza I due sacerdoti, che in valle sono molto amati e stimati e che hanno 68 e 56 anni, si trovavano per un periodo di riposo a Quercegrossa in provincia di Siena. Erano ospiti in una casa parrocchiale ...

Diasorin: nuova versione test molecolare Simplexa, include varianti mutazione Omicron (RCO) Esame a uso esclusivo di ricerca (Ruo), no scopi diagnostici (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 gen - DiaSorin annuncia il lancio di una nuova versione del test Simplexa Sars-CoV-2 Variants D ...

Chepersona seria come il governatore non può evidentemente tollerare, interra che troppo spesso ha sopportatopolitica che si ricatta. 'deputati che mi hanno fatto richieste ...È la strada giusta? 'Èscorciatoia di breve termine. Neconvinto'. Quando sarà disponibile converrà farlo? 'Che convenga farlo è fuori di dubbio. A breve termine è ciò che abbiamo. E quindi ...I due sacerdoti, che in valle sono molto amati e stimati e che hanno 68 e 56 anni, si trovavano per un periodo di riposo a Quercegrossa in provincia di Siena. Erano ospiti in una casa parrocchiale ...Esame a uso esclusivo di ricerca (Ruo), no scopi diagnostici (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 gen - DiaSorin annuncia il lancio di una nuova versione del test Simplexa Sars-CoV-2 Variants D ...