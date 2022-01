Sondaggi, per 6 su 10 il governo è stato poco chiaro sull’ultimo decreto Covid. “Italiani stupiti dalla rapidità del rialzo dei contagi” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Una conferenza stampa programmata solo dopo 5 giorni e dopo diverse critiche. Il presidente del Consiglio Mario Draghi che aveva spiegato, scusandosi con i giornalisti, che da parte sua c’era stata una “sottovalutazione delle attese” per l’ultimo decreto Covid che tra le altre cose ha introdotto l’obbligo vaccinale. Ma le attese evidentemente non erano dei giornalisti bensì dei cittadini se è vero che, come dice un Sondaggio Euromedia Research per La Stampa, per oltre il 60 per cento del suo campione di intervistati ritiene “non chiare” le indicazioni del governo su quel provvedimento. Alessandra Ghisleri, che dirige l’istituto, sottolinea nell’articolo di accompagnamento ai dati che “ci si accorge che per molti versi gli Italiani sono stati piuttosto stupiti dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Una conferenza stampa programmata solo dopo 5 giorni e dopo diverse critiche. Il presidente del Consiglio Mario Draghi che aveva spiegato, scusandosi con i giornalisti, che da parte sua c’era stata una “sottovalutazione delle attese” per l’ultimoche tra le altre cose ha introdotto l’obbligo vaccinale. Ma le attese evidentemente non erano dei giornalisti bensì dei cittadini se è vero che, come dice uno Euromedia Research per La Stampa, per oltre il 60 per cento del suo campione di intervistati ritiene “non chiare” le indicazioni delsu quel provvedimento. Alessandra Ghisleri, che dirige l’istituto, sottolinea nell’articolo di accompagnamento ai dati che “ci si accorge che per molti versi glisono stati piuttosto...

