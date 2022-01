Solo il 3% del mare che bagna la Campania non è balneabile (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il 97% del mare che bagna la Campania è balneabile. E’ quanto risulta dal monitoraggio delle acque di balneazione effettuato nel 2021 dall’Arpac, agenzie ambientale della Campania. Nel corso del monitoraggio, tra aprile e settembre, Arpac ha effettuato 2.500 prelievi su circa 480 km di costa, escludendo quella parte di costa (circa 60 km) che in ogni caso, a prescindere dall’esito dei prelievi, non può essere adibita a balneazione perché ospita porti, strutture militari, aree protette, foci di fiumi o canali non risanabili. Dall’ultima campagna di monitoraggio emerge una lieve flessione delle acque classificate come “eccellenti” (dal 90% all’88% della costa monitorata), a fronte di un lieve aumento delle percentuali di acque “buone” (dal 4 al 5%) e “sufficienti” (dal 3 al 4%). Stabile la porzione di ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il 97% delchela. E’ quanto risulta dal monitoraggio delle acque di balneazione effettuato nel 2021 dall’Arpac, agenzie ambientale della. Nel corso del monitoraggio, tra aprile e settembre, Arpac ha effettuato 2.500 prelievi su circa 480 km di costa, escludendo quella parte di costa (circa 60 km) che in ogni caso, a prescindere dall’esito dei prelievi, non può essere adibita a balneazione perché ospita porti, strutture militari, aree protette, foci di fiumi o canali non risanabili. Dall’ultima campagna di monitoraggio emerge una lieve flessione delle acque classificate come “eccellenti” (dal 90% all’88% della costa monitorata), a fronte di un lieve aumento delle percentuali di acque “buone” (dal 4 al 5%) e “sufficienti” (dal 3 al 4%). Stabile la porzione di ...

CottarelliCPI : Oggi si discute (vedi #Bassetti) se sia ancora giusto dare i numeri giornalieri del Covid. Per me informare non è m… - Pontifex_it : A volte, guardando la nostra vita, vediamo solo quello che ci manca, e non pensiamo al bene e ai talenti che abbiam… - GuidoDeMartini : ???? SUDAFRICA: Stop alle restrizioni, LIBERI TUTTI ???? Nel Paese della variante Omicron e che ha solo il 27% della po… - Alessandro_Amad : RT @f_burla: È solo un caso che il ministro Franco (già noto alle cronache per la famosa 'lettera' del 2011) abbia, qualche settimana fa, s… - gabysan63 : RT @Ruffino_Lorenzo: La velocità di crescita dei casi sta crollando. Oggi abbiamo avuto solo il 3% in più dei casi di sette giorni fa e in… -