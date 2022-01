Soldi: Giovanni Falcone e Paolo Borsellino in arrivo una moneta da 2 euro (Di giovedì 13 gennaio 2022) In onore del loro contributo allo Stato Italiano, Falcone e Borsellino avranno un posto riservato sulle nostre monete da due euro. Falcone e Borsellino, i loro volti sulla moneta da due euroIl 23 maggio 1992 e il 19 luglio 1992 sono due date che verranno ricordate per sempre nella storiografia italiana come la strage di Capaci e di Via D’Amelio. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che dedicarono la loro vita alla lotta contro la mafia, vennero uccisi da quegli stessi criminali a cui stavano dando la caccia. Il 1992 rimarrà un anno buio e oscuro, impresso nei libri di cronaca ed impossibile da dimenticare. Oggi, a trent’anni dalla loro scomparsa, lo Stato Italiano ha deciso di dare il via alla ... Leggi su formatonews (Di giovedì 13 gennaio 2022) In onore del loro contributo allo Stato Italiano,avranno un posto riservato sulle nostre monete da due, i loro volti sullada dueIl 23 maggio 1992 e il 19 luglio 1992 sono due date che verranno ricordate per sempre nella storiografia italiana come la strage di Capaci e di Via D’Amelio., che dedicarono la loro vita alla lotta contro la mafia, vennero uccisi da quegli stessi criminali a cui stavano dando la caccia. Il 1992 rimarrà un anno buio e oscuro, impresso nei libri di cronaca ed impossibile da dimenticare. Oggi, a trent’anni dalla loro scomparsa, lo Stato Italiano ha deciso di dare il via alla ...

