Sohail restituito ai nonni | il bambino scomparso a Kabul durante l’evacuazione dall’Afghanistan

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Il 19 agosto 2021, migliaia di persone sono accorse all’aeroporto dinella speranza di potersi imbarcare su alcuni degli ultimi aerei che avrebbero portato via gran parte dei diplomatici stranieri e alcuni dei loro collaboratoridei Talebani, entrati in città il 15 agosto. In quei giorni, i media internazionali hanno pubblicato le immagini della disperazione di chi cercava di lasciare il Paese. Tra le immagini e le storie che sono state diffuse c’è quella di un neonato che viene passato dai genitori, i quali si trovano all’esterno dell’aeroporto, a un soldato americano al di là del muro sormontato da filo spinato. Secondo alcuni presenti e come hanno riportato alcune agenzie di stampa, ci sono stati numerosi episodi simili.passato a un soldato dai genitori A ...