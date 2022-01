Snam: con Tenova per idrogeno nell'industria metallurgica (Di giovedì 13 gennaio 2022) Snam ha sottoscritto un accordo con Tenova per promuovere la decarbonizzazione del settore metallurgico in Italia e all'estero attraverso l'utilizzo di idrogeno verde. L'obiettivo è sviluppare ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 gennaio 2022)ha sottoscritto un accordo conper promuovere la decarbonizzazione del settore metallurgico in Italia e all'estero attraverso l'utilizzo diverde. L'obiettivo è sviluppare ...

Advertising

fisco24_info : Snam: con Tenova per idrogeno nell'industria metallurgica: Sottoscritto accordo, saranno testati impianti - EsgData : @snam ha concluso con successo la prima emissione in formato Sustainability-Linked Bond per complessivi 1,5 miliard… - MKT_INS : @snam ha concluso con successo la prima emissione in formato Sustainability-Linked Bond per complessivi 1,5 miliard… - RobinFellus : RT @snam: Snam ha concluso oggi con successo la prima emissione in formato Sustainability-Linked Bond per complessivi 1,5 miliardi di euro,… - snam : Snam ha concluso oggi con successo la prima emissione in formato Sustainability-Linked Bond per complessivi 1,5 mil… -