Sky – “Cessione Meret e Ospina | si può fare Alvarez | il Napoli lo conosce”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Luca Marchetti esperto di calciomercato di Sky fa il punto sulle trattive delpossono essere ceduti, ma si parla anche di Julian, giocatore sulla cresta dell’onda e molto chiacchierato. L’attaccante argentino piace a molti top club e dal Sudamerica fanno sapere che ilsegue Julian. Luca Marchetti a Radio Marte dice: “Al momento è in vetrina, io l’ho visto solo per qualche spezzone. A noi non risultava un interesse molto forte ma il ragazzo riscuote attenzione, illoma non vedo una trattativa in via di definizione. In questa finestra di mercato si è creato un interesse più mediatico che concreto. Ilaveva la necessità di prendere il difensore e il ...