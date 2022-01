Sistema Sanitario Territoriale, forte preoccupazione del Consiglio dell’Ordine dei Medici (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – In considerazione del notevole aumento di casi di contagio da Sars-Cov -2, e delle ultime decisioni assunte dalla Regione Campania, il Consiglio dell’OMCeO di Benevento si è riunito in seduta straordinaria, esprimendo viva preoccupazione sulla tenuta del Sistema Sanitario Territoriale, che rischia di essere travolto dal numero di contagi di queste settimane. “Dopo due anni di pressione i Medici sono allo stremo. I Medici di famiglia ed i pediatri di libera scelta, oltre a garantire l’assistenza ai loro pazienti covid e non covid, sono obbligati ad un super lavoro amministrativo/burocratico, per la segnalazione delle positività e per le procedure legate alle quarantene e all’isolamento. La situazione è critica anche negli ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – In considerazione del notevole aumento di casi di contagio da Sars-Cov -2, e delle ultime decisioni assunte dalla Regione Campania, ildell’OMCeO di Benevento si è riunito in seduta straordinaria, esprimendo vivasulla tenuta del, che rischia di essere travolto dal numero di contagi di queste settimane. “Dopo due anni di pressione isono allo stremo. Idi famiglia ed i pediatri di libera scelta, oltre a garantire l’assistenza ai loro pazienti covid e non covid, sono obbligati ad un super lavoro amministrativo/burocratico, per la segnalazione delle positività e per le procedure legate alle quarantene e all’isolamento. La situazione è critica anche negli ...

