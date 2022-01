Sick Luke irrompe con X2 | contaminazioni e featuring in un disco che è già storia

Advertising

mecna : Stanotte all'01:00 esce 'Il giorno più triste del mondo' nel disco di Sick Luke, insieme ad Ariete. - darrensglances : @xlemondrop AMO SICK LUKE INSEGNAMI AD ESSERE TE - SoulCollectionR : Sick Luke – Solite Pare @SickLuke @sferaebbasta Luca Baker a.k.a. Sick Luke, (il figlio del rapper Duke Montana) na… - la_akasette : Sta cosa che Sick Luke inizia ad essere social su Twitter comincia a piacermi ?? - AndreaPicariel : RT @4quartiMagazine: Un bouquet di artisti di prim’ordine della musica italiana, spalmata su più generi, si ritrova ospite di @SickLuke in… -

Ultime Notizie dalla rete : Sick Luke

Una bomba generazionale . Una miscela di elementi che mette insieme frammenti underground, collaborazioni, contaminazioni e universi distanti ma unificati nell'ultimo lavoro di, "X2" al secolo Luca Antonio Barker , produttore e rapper classe 1994, con l'hip hop nel sangue. Non è solo un modo di dire, considerando le sue origini: è infatti il figlio di Duke Montana ...A una manciata di giorni dalla release, X2 (Carosello Records) " primo album di" ha già dimostrato di essere tra i progetti più attesi del momento. In Italia e a livello internazionale. Su Spotify, infatti, il disco è il terzo album più ascoltato al mondo sulla ...Dalla trap al rap, dall'indie al pop, mescolanze ed esperimenti per il produttore che spacca il 2022 con un lavoro destinato a incidere sull'anno musicale appena iniziato. Dentro, tra gli altri: Gazze ...Sick Luke, X2: ascolta il nuovo album, le collaborazioni presenti nel disco, come sono nate le canzoni e i significati dei pezzi ...