Advertising

infoitsport : Shevchenko spaventa il Milan. I rossoneri ai quarti di Coppa Italia dopo i supplementari - sportface2016 : #Shevchenko spaventa il #Milan in #CoppaItalia, ma #Leao stravolge il match: #Genoa piegato ai supplementari -

Ultime Notizie dalla rete : Shevchenko spaventa

...formazione di Pioli parte con i favori del pronostico contro la squadra dell'ex Andriy, ...poco l'attacco dei liguri, tanto che il Goal vale 2,30, mentre il No goal prevale ...Un altro contropiede spezzinoil Grifone, ma prima Gyasi insiste nell'azione personale ...(positivo al Covid, in panchina Tassotti). SPEZIA (4 - 3 - 3): Provedel; Amian, Erlic, ...In una serata francamente deludente per il Milan, ci pensa l’uomo della provvidenza, Rafael Leao, a regalare il passaggio del turno in Coppa Italia. I rossoneri vanno sotto col Genoa, faticano tanto p ...In una serata francamente deludente per il Milan, ci pensa l’uomo della provvidenza, Rafael Leao, a regalare il passaggio del turno in Coppa Italia. I rossoneri vanno sotto col Genoa, faticano tanto p ...