Sfera Ebbasta presto diventerà papà. La bella notizia su Instagram (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sfera Ebbasta diventa papà! L’annuncio del famoso rapper e della fidanzata Angelina Lacour con un post sui social. L’ecografia su Instagram e il commento: “Il nostro gioiello più prezioso” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIANO (@SferaEbbasta) La gioia che ha investito Sfera Ebbasta (Gionata Boschetti) e la fidanzata Angelina Lacour, e che i due hanno voluto trasmettere ai fan attraverso i social network è veramente notevole Il rapper di Cinisello Balsamo diventerà infatti papà e lo ha annunciato su Instagram attraverso una foto nella quale il suo volto è sostituito dall’ecografia del figlio. Una modalità particolare ... Leggi su cityroma (Di giovedì 13 gennaio 2022)diventa! L’annuncio del famoso rapper e della fidanzata Angelina Lacour con un post sui social. L’ecografia sue il commento: “Il nostro gioiello più prezioso” Visualizza questo post suUn post condiviso da ITALIANO (@) La gioia che ha investito(Gionata Boschetti) e la fidanzata Angelina Lacour, e che i due hanno voluto trasmettere ai fan attraverso i social network è veramente notevole Il rapper di Cinisello Balsamoinfattie lo ha annunciato suattraverso una foto nella quale il suo volto è sostituito dall’ecografia del figlio. Una modalità particolare ...

