Sfera Ebbasta diventa papà: l’annuncio social con Angelina Lacour (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il rapper Sfera Ebbasta ha annunciato sul profilo Instagram privato la sua futura paternità. Presto il trap-rapper di Cinisello Balsamo diventerà papà e la lieta notizia in una foto postata accanto alla compagna e futura mamma Angelina Lacour e un’ecografia è il simbolo che evidenzia il futuro e la vita. La dedica che accompagna l’immagine è un tributo all’amore e all’attesa che Sfera Ebbasta insieme ad Angelina Lacour sentono di esprimere per questa nuova vita che cresce. l’annuncio è stato postato, come si fa negli ultimi tempi, dalla modella argentina nonché fidanzata del rapper Sfera Ebbasta sul suo profilo Instagram. Il post social è un tributo alla felicità e lo ... Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il rapperha annunciato sul profilo Instagram privato la sua futura paternità. Presto il trap-rapper di Cinisello Balsamo diventeràe la lieta notizia in una foto postata accanto alla compagna e futura mammae un’ecografia è il simbolo che evidenzia il futuro e la vita. La dedica che accompagna l’immagine è un tributo all’amore e all’attesa cheinsieme adsentono di esprimere per questa nuova vita che cresce.è stato postato, come si fa negli ultimi tempi, dalla modella argentina nonché fidanzata del rappersul suo profilo Instagram. Il postè un tributo alla felicità e lo ...

Advertising

illuminista3 : RT @gfrancescoriz: ma secondo voi Sfera farà un figlio Ebbasta??! - gfrancescoriz : ma secondo voi Sfera farà un figlio Ebbasta??! - stanzasjngola : RT @PinKTim95: NON MI FREGA DI SFERA EBBASTA E LA TUA TIPA INCINTA BASTA METTERE 52739262 STORIE ABBIAMO CAPITO - _anna0201 : RT @swiynk: non me ne frega un cazzo se sfera ebbasta è incinta - EnricoGiannell1 : RT @MediasetTgcom24: Sfera Ebbasta diventa padre: Angelina Lancour è incinta #sferaebbasta -