Serena Rossi, la tremenda notizia che ribalta le previsioni: niente da fare! (Di giovedì 13 gennaio 2022) Brutte notizie per l’attrice da qualche settimana in sala con Diabolik. Serena Rossi gela le speranze dei fan che speravano di vederla in occasione dell’importante momento. Tra le interpreti più… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 13 gennaio 2022) Brutte notizie per l’attrice da qualche settimana in sala con Diabolik.gela le speranze dei fan che speravano di vederla in occasione dell’importante momento. Tra le interpreti più… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

lostthemoth : RT @ineffabjle: vedere serena rossi riprendersi la mia domenica è quello che aspettavo da molto - ES4UR1T4 : aspettando domenica solo per vedere La sposa perche serena rossi è il mio amore platonico da quando fece un posto a… - ineffabjle : vedere serena rossi riprendersi la mia domenica è quello che aspettavo da molto - darksnighter : RT @___thesadgirl: Pensando che da domenica vedrò tornare in tv Serena Rossi per giunta insieme a Giorgio Marchesi. #Lasposa - fiction_vita : RT @___thesadgirl: Pensando che da domenica vedrò tornare in tv Serena Rossi per giunta insieme a Giorgio Marchesi. #Lasposa -